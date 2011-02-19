Тігіпко: Україна втратить головну конкуренту перевагу

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що плани будівництва на території Словаччини трьох російських підземних газових сховищ (ПСГ) несуть загрозу транзитному потенціалу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Сильної України».

«Росія проводить послідовну політику у сфері диверсифікації маршрутів постачання газу до Європи. Це внутрішня справа Росії, але Україна повинна усвідомлювати, які загрози несе така політика з погляду енергетичної безпеки нашої країни», - заявив С.ТІГІПКО.

На його думку, найбільші в Європі підземні газові сховища – головна конкурентна перевага української газотранспортної системи.

«Якщо ми позбудемося цієї переваги, цінність ГТС значно знизиться», – переконаний С.ТІГІПКО.

Він вважає, що Україні необхідно активізувати газовий діалог з Росією і Європою. «Наші аргументи прості: будівництво обхідних газопроводів і альтернативних українським газових сховищ є економічно невиправданими. Дешевше і простіше знайти схему модернізації української ГТС, що влаштовує всіх», – зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, переговори Росії і Словаччини щодо розвитку співпраці в газовій сфері – наслідок пробуксовування діалогу Києва, Москви і Брюсселя з газового питання. «Ініціатором і головним двигуном таких переговорів має бути саме Україна», – наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики РФ і ВАТ "Газпром" пропонують реалізувати проект зі створення на території Словаччини трьох підземних газосховищ загальною місткістю 60-65 мільярдів кубометрів газу.

«Газпром» планує до 2015 року збільшити майже в два рази потужності своїх ПСГ в Європі - до 4,9 мільярдів кубометрів. В даний момент компанія використовує потужності ПСГ в Австрії (перша черга ПСГ "Хайдах"), а також орендує їх у Великій Британії ("Хамблі Гроув"), Німеччині ("Реден" і потужності ПСГ компанії VNG), Франції (потужності компанії Vitol).

Через територію Словаччини до країн Європи щорічно транспортуються більш як 50 мільярдів кубометрів російського природного газу.