Тігіпко: Україна втратить головну конкуренту перевагу

05:21, 19 лютого 2011
Суспільство
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Коли Росія збудує ПСГ у Словаччині

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що плани будівництва на території Словаччини трьох російських підземних газових сховищ (ПСГ) несуть загрозу транзитному потенціалу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Сильної України».

«Росія проводить послідовну політику у сфері диверсифікації маршрутів постачання газу до Європи. Це внутрішня справа Росії, але Україна повинна усвідомлювати, які загрози несе така політика з погляду енергетичної безпеки нашої країни», - заявив С.ТІГІПКО.

На його думку, найбільші в Європі підземні газові сховища – головна конкурентна перевага української газотранспортної системи.

«Якщо ми позбудемося цієї переваги, цінність ГТС значно знизиться», – переконаний С.ТІГІПКО.

Він вважає, що Україні необхідно активізувати газовий діалог з Росією і Європою. «Наші аргументи прості: будівництво обхідних газопроводів і альтернативних українським газових сховищ є економічно невиправданими. Дешевше і простіше знайти схему модернізації української ГТС, що влаштовує всіх», – зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, переговори Росії і Словаччини щодо розвитку співпраці в газовій сфері – наслідок пробуксовування діалогу Києва, Москви і Брюсселя з газового питання. «Ініціатором і головним двигуном таких переговорів має бути саме Україна», – наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики РФ і ВАТ "Газпром" пропонують реалізувати проект зі створення на території Словаччини трьох підземних газосховищ загальною місткістю 60-65 мільярдів кубометрів газу.

«Газпром» планує до 2015 року збільшити майже в два рази потужності своїх ПСГ в Європі - до 4,9 мільярдів кубометрів. В даний момент компанія використовує потужності ПСГ в Австрії (перша черга ПСГ "Хайдах"), а також орендує їх у Великій Британії ("Хамблі Гроув"), Німеччині ("Реден" і потужності ПСГ компанії VNG), Франції (потужності компанії Vitol).

Через територію Словаччини до країн Європи щорічно транспортуються більш як 50 мільярдів кубометрів російського природного газу.

 

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