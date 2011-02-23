Через загибель людини звільнено начальника управління газифікації

У Ніжині Чернігівської області через загибель людини від отруєння чадним газом звільнено начальника міського управління газифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила голова правління "Чернігівгазу" Алла ЯРОВА.

За її словами, триває перевірка нещасного випадку, що стався минулого тижня, коли загинув 19-річний хлопець. Проте керівника управління, за вказівкою профільного міністерства, звільнено навіть без попереднього службового розслідування.

Як зазначила А.ЯРОВА, причиною трагедії у Ніжині стало порушення правил експлуатації газового обладнання. "Абонент порушив усі правила експлуатації газового обладнання", - сказала вона.

А.ЯРОВА зауважила, що у квартирі на кухні кватирка була заклеєна, тяга у будинку нормально не працювала. Крім того, мешканці зробили деякі зміни обладнання задля естетичного вигляду кухні, і чадний газ потрапляв до приміщення. Напередодні загибелі сусідка викликала “швидку” мешканцям цієї квартири і лікарі надавали невідкладну допомогу через отруєння чадним газом, але після цього до газової служби ніхто не звернуся. Наступного разу, поки лікарі рятували жінку, якій стало зле, 19-річний хлопець помер.

Голова правління "Чернігівгазу" також зауважила, що у цій трагедії є вина і працівників місцевого ЖЕКу, які видали фіктивний акт про перевірку димових каналів будинку. Насправді, за її словами, ніхто перевірки не проводив і вентиляція не працювала.