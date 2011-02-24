Таємним голосуванням визначено лауреатів премії ім. Лесі Українки

23 лютого стали відомі імена лауреатів Премії Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2010 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА.

Як зазначається, переможців було визначено таємним голосуванням на засіданні Комітету з присудження премії, який очолює віце-прем’єр-міністр України В.ТИХОНОВ. Він поінформував, що на здобуття Премії Кабінету міністрів України ім. Лесі Українки було подано понад 40 творів, 23 з яких – номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва», 14 – номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва», 3 – номінація «Театральні вистави для дітей та юнацтва», 1 – номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва».

За результатами таємного голосування, комітет прийняв рішення висунути на здобуття Премії Марію ПОНОМАРЕНКО (Марія ГРИГОРЕНКО), авторку творів «Жайвір», «Сонячна країна – моя Україна», «Усміхнений сонях» у номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва». У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» перемогла Марина ПУЗИРЕНКО з книгою «Лускунчик”. Творча група Рівненського академічного обласного театру ляльок з виставою «Лісова пісня» (за мотивами драми-феєрії Лесі Українки) стала переможцем у номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва». У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» висунуто на здобуття премії режисера Оксану КАРПУС (Українська студія анімаційних фільмів, м.Київ) за анімаційний фільм «Театральний роман».

В.ТИХОНОВ на засіданні комітету наголосив на необхідності проводити ширшу інформаційну кампанію щодо Премії Кабінету міністрів України ім. Лесі Українки, щоб участь в ній могли брати якомога більше українських авторів, тим самим посилювати конкуренцію.

«Літературні твори, театральні вистави і кінофільми для дітей є життєво-необхідною складовою формування світогляду майбутнього покоління українців. Вони поглиблюють знання дитини, формують загальну та естетичну культуру», - сказав віце-прем’єр.

Нагадаємо, літературну премію імені Лесі Українки було засновано Радою Міністрів УРСР у 1970 році. Премія присуджується в чотирьох номінаціях у розмірі 10 тис. гривень за рахунок коштів, передбачених Держкомтелерадіо на ці цілі у державному бюджеті.