На житло прикордонникам дадуть 50 млн.

На будівництво житла для прикордонників цього року направлять із держбюджету більш ніж втричі більше коштів, порівняно з 2010 роком - 50 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Овручі Житомирської області на урочистостях із нагоди вручення ордерів на квартири 16 прикордонникам Північного регіонального управління Держприкордонслужби України повідомив журналістам голова Держприкордонслужби України Микола ЛИТВИН.

За його словами, "в 2010 році на ці цілі з держбюджету було виділено близько 15 млн. грн., а в позаминулому році - практично нічого".

При цьому М.ЛИТВИН уточнив, що зазначені кошти пустять перш за все на будівництво 110-квартирного житлового будинку в Хмельницькому, реконструкцію під службове житло для прикордонників казарм Одеської авіаескадрильї на 55 квартир, казарм управління Харківського прикордонного загону під 50 квартир та інші подібні заходи.

За рахунок забудови земельних ділянок планується також до кінця цього року введення в експлуатацію житлових будинків для прикордонників у Чернівцях і Луцьку на 128 і 81 квартиру відповідно.

Крім того, сказав голова Держприкордонслужби, найближчим часом виконають проектні роботи з будівництва житлових будинків для прикордонників у Чернігові й Житомирі.

М.ЛИТВИН відзначив, що його відомством "узято курс перш за все на введення в експлуатацію об`єктів, що добудовуються, переобладнання гуртожитків і казарм як більш економічний, ніж будівництво нових житлових будинків, метод забезпечення прикордонників житлом".