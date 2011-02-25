Підсумки I Всеукраїнського журналістського конкурсу «Парк Київська Русь» – 2010»

3 березня о 12.00 в Інституті журналістики КНУ ім. Т.Шевченка відбудеться підбиття підсумків та урочисте нагородження переможців I Всеукраїнського журналістського конкурсу «Парк Київська Русь» – 2010».

Конкурс ініційований благодійною організацією «Слов’янський фонд» та Фондом розвитку журналістики ім. А.Москаленка.

Учасниками конкурсу стали журналісти провідних телеканалів, інформаційних агентств, друкованих та електронних ЗМІ. До складу журі увійшли відомі особистості медіа-простору України: Ігор ЛУБЧЕНКО (НСЖУ), Андрій КУЛІКОВ (ICTV), Наталія СИМОНІНА (ТК «ТЕТ»), Олександр ХАРЧЕНКО (УНІАН), Олександр КЛИМЕНКО («Голос України») та інші.

Переможців визначали у чотирьох номінаціях: «Телебачення та радіо» (краща програма\сюжет), «Друковані видання» (краща стаття, репортаж, інтерв’ю), «Інформаційні видання та Інтернет-видання» (краща стаття, репортаж, інтерв’ю), «Фотожурналістика» (кращий фоторепортаж).

На захід запрошуються всі небайдужі до культурної та історичної спадщини України часів Київської Русі.