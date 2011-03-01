Україна і НАТО домовилися подумати над безпекою Євро-2012

Україна та НАТО домовилися про проведення консультацій щодо посилення співпраці у ряді сфер.

Про це повідомив українським журналістам в Брюсселі Посол України при НАТО Ігор ДОЛГОВ по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

“Це - консультації по ПРО, це - залучення України до антипіратської операції НАТО “Океанський щит”, це - використання досвіду та експертизи НАТО в плані забезпечення безпеки на Євро-2012 і подальша участь України в миротворчих операціях під проводом НАТО”, - сказав Посол.

Він зазначив, що конкретні дати проведення консультацій поки не визначені. Разом з тим, звертаючи увагу на консультації щодо забезпечення безпеки під час Євро-2012, І.ДОЛГОВ зазначив, що підготовчі робот будуть проведені швидко.

За словами Посла, що стосується організації безпекових заходів під час Євро-2012, сторони планують співпрацювати за кількома напрямками: безпека цивільних ситуацій при проведенні заходів широкого масштабу, захист і інформація про ситуацію в повітряному просторі, обмін інформацією в реальному часі.