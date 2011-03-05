Університети Чернівців і Вільнюса підписали угоду

Університет Вільнюса і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3 березня підписали угоду про співпрацю у сфері підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації та у здійсненні спільних наукових проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, делегація Чернівецького національного університету на чолі з ректором Степаном МЕЛЬНИЧУКОМ побувала у Литовській Республіці.

За ініціативою Посольства України у Литві відбулося підписання угоди про співпрацю між ЧНУ і Вільнюським педагогічним університетом у сфері підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації, у здійсненні спільних наукових, навчальних, методичних і дослідницьких проектів.

Делегація Чернівецького національного університету була прийнята у Міністерстві закордонних справ Литви, де відбулася розмова щодо налагодження співпраці між науковими й освітянськими центрами України та Литви, щодо підготовки до спільного відзначення 390-ї річниці Хотинської битви.

Зокрема, сторони домовилися щодо участі литовських істориків і дослідників у міжнародній науковій конференції, яка відбудеться у вересні 2011 року на базі Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.