Рятувальники витягнули коня з колодязя

У селі Ковалі Чернухінського району Полтавської області рятувальники витягнули коня, який провалився в колодязь.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у Полтавській області, кінь провалився в колодязь з бетонних кілець завглибшки 4 метри і діаметром 1 метр. Господарі не користувалися колодязем кілька років, він не був прикритий, а верхнє кільце було на рівні поверхні землі. До прибуття МНС господарі самостійно намагалися витягнути коня за допомогою мотузка, але спроби виявилися марними, і вони зателефонували за номером «101».

Рятувальники прийняли рішення підняти коня за допомогою пожежного рукава, рятувального мотузка і ручної лебідки. Лебідку закріпили на підйомному механізмі трактора місцевого жителя. Для того щоб звільнити коня, довелося демонтувати і верхнє бетонне кільце колодязя. Незабаром тварину витягнули на поверхню живою і неушкодженою.