Через спалах газу на нафтовому родовищі постраждали 6 робітників
16:50, 05 березня 2011Суспільство
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На місці працювала оперативна група МНС
Поблизу с. Путятичі Городоцького району Львівської області під час проведення ремонтних робіт на свердловині № 12 Орховицького нафтового родовища газопромислового управління „Львівгазовидобування” стався спалах газу, внаслідок чого 6 працівників постраждало.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, потерпілих з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні м. Львова.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.
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