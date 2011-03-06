5 людей загинули від пожежі в побутовому вагончику агрофірми

П`ятеро людей, зокрема одна дитина, у суботу загинули при пожежі в побутовому вагончику агрофірми під Кіровоградом, повідомляє в неділю прес-служба МНС України.

"О 05.44 в селі Підгайці Кіровоградського району на території агрофірми "Май" у металевому вагончику сталася пожежа, в результаті якої загинули п`ятеро осіб, одна з яких дитина 2007 р.н.", - зазначається в повідомленні.

Через дві години пожежу ліквідували два відділення рятувальників. Ймовірна причина пожежі - вогонь від недопалка.