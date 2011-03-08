Нова серія спалахів на Сонці може викликати магнітні бурі на Землі

На Сонці у понеділок і у вівторок сталася серія спалахів середньої потужності і викидів плазми, через один-два дні вони можуть спровокувати геомагнітні бурі на Землі, які, проте, швидше за все не позначаться на стані людей, повідомив РІА «Новости» керівник Центру прогнозів космічної погоди Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль Сергій Гайдаш.

Згідно з даними американського супутника GOES-15, опублікованими на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), у понеділок на Сонці відбулося шість спалахів класу М, а у вівторок - ще чотири спалахи цього класу.

Сонячні спалахи діляться залежно від потужності рентгенівського випромінювання Сонця на п'ять класів, які позначаються буквами латинського алфавіту: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0, відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановатів на квадратний метр, і при переході в кожну наступну категорію збільшується в 10 разів.