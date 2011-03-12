Toyota, Honda і Nissan зупинили роботу заводів у Японії

Найбільші автогіганти Японії Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. і Nissan Motor Co. оголосили в суботу про тимчасове припинення роботи своїх заводів у Японії, повідомляє РІА «Новости»з посиланням на інформаційне агентство Кіодо.

Зокрема, Toyota Motor з понеділка зупиняє роботу всіх 12 заводів у Японії через землетрус. Концерн Nissan Motor зупиняє виробництво на трьох заводах, а Honda Motor - на двох.

Автовиробники заявляють, що тимчасова зупинка заводів пов`язана зі складнощами із забезпеченням автомобільними запчастинами, що виникли після землетрусу.

Нагадаємо, один із найсильніших землетрусів за останні роки стався біля побережжя японської префектури Міягі в 373 кілометрах на північний схід від Токіо. Магнітуда становила 8,9. Землетрус викликав сильне цунамі, у ряді районів висота припливної хвилі перевищувала десять метрів.

За останніми даними, підтверджена загибель 599 чоловік. Майже 1,13 тисячі дістали поранення. Безвісти зникли 784 людини. Також повідомляється про те, що в префектурі Міягі були знайдено тіла від 400 до 500 чоловік.

Разом з тим, міжнародні ЗМІ повідомляють, що остаточна кількість жертв стихії може становити більш як 1,7 тисяч чоловік, оскільки сотні людей зникли безвісти.