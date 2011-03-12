Суддя за допомогою електрошокера намагався заволодіти чужим авто

Вчора у Дніпропетровську затримано суддю одного з районний судів міста, який за допомогою електрошокера намагався заволодіти автомобілем «Мазда СХ9» під керуванням молодої жінки.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Встановлено, що невідомий чоловік сів до автомобіля на стоянці біля обласної лікарні і електрошокером здійснив декілька розрядів електричного струму у шию та тулуб потерпілої, після чого намагався заволодіти її транспортним засобом.

Під час нападу жінці вдалося вискочити з автомобіля та покликати на допомогу. Зловмисник був затриманий перехожими та охоронцями лікарні і доставлений до міліції.

У райвідділі міліції затриманий чоловік надав неправдиві дані про себе. Згодом було встановлено, що він є суддею одного з районних судів Дніпропетровська. Також з’ясувалося, що 52-річний суддя на даний час відсторонений від судочинної діяльності у зв’язку з тим, що відносно нього 22 квітня 2010 р. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за кількома статтям КК - одержання хабара, службове підроблення, зловживання владою або службовим становищем, примушування до вступу в статевий зв’язок.

В зв’язку з розслідування кримінальної справи судді було обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд. З травня 2010 р. зазначена кримінальна справа знаходиться на розгляді в суді Запорізької області.

Щодо подій, які мали місце 11 березня 2011 р., співробітники міліції разом із слідчими прокуратури проводять збір матеріалів дослідчої перевірки за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) для їх подальшого направлення до Генеральної прокуратури України.