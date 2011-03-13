Короткострокові поїздки до ЄС можуть стати безвізовими цього року?

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО сподівається, що цього року українцям нададуть безвізовий режим для короткострокових поїздок до країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

«Ми знаємо, що нам потрібно зробити, щоб наші люди отримали безвізовий режим до країн ЄС на короткострокові поїздки. І ми можемо говорити про те, що в 2011 році ми зможемо отримати такий безвізовий режим», - зазначив він.

С.ТІГІПКО також вважає, що переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС дають можливість уже цього року підписати угоду про асоціацію.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію.