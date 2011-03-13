На Житомирщині «у повітрі розчинилися» 2,5 га землі

На Житомирщині прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконної приватизації 2,5 га землі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Кримінальну справу за фактом незаконного надання у приватну власність земельної ділянки на території Брусилівського району Житомирщини порушив днями Житомирський міжрайонний прокурор.

Факт незаконної приватизації землі встановили під час прокурорської перевірки додержання земельного законодавства однією із сільрад Брусилівського району.

Як розповів УНІАН Житомирський міжрайонний природоохоронний прокурор Сергій КОКА, "на підставі рішення сільради двом мешканцям Дніпропетровська надано 2,5 гектари землі для житлового будівництва та ведення особистого селянського господарства".

"Але жоден з депутатів сільської ради, як з’ясувалося, про таке рішення нічого не знав та не брав участі у його прийнятті. Отже, рішення визнано підробленим, а заподіяні державі збитки сягнули 300 тисяч гривень", - додав прокурор.

С.КОКА сказав, що перевірку законності надання землі у власність розпочали після того, як з’ясували, що дніпропетровці проживають майже за 500 км від отриманої земельної ділянки. Всупереч цьому вони планували у Брусилівському районі займатися господарством.

"Брусилівський район Житомирщини через свою близькість до Києва став місцем паломництва ділків, що намагаються усупереч закону за допомогою хабарів отримати у власність земельні ділянки, «домовляючись» із посадовими особами сільських рад. На жаль, цей випадок далеко не перший і, можливо, не останній. Тому ми й надалі контролюватимемо законність виділення землі", – наголосив С.КОКА.