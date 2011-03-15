Четверо міліціонерів заманювали торговців і забирали товар

Органами прокуратури проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за матеріалами СБУ, стосовно чотирьох колишніх міліціонерів, які спільно з кількома цивільними особами протягом 2010-2011 рр. скоїли низку злочинів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, угруповання діяло таким чином: один із учасників групи через ЗМІ встановлював підприємців, які здійснювали торговельну діяльність з порушенням чинного законодавства України, та домовлявся з ними про зустріч для придбання товару на території Харкова чи області. Проте на цю зустріч вказана особа не з`являлася. Натомість на місце зустрічі прибувала група працівників міліції та, використовуючи своє службове становище і владні повноваження, вилучала предмети торговельної діяльності, реалізовували їх, а отримані кошти розподіляли між собою.

На сьогодні члени групи затримані та утримуються під вартою в слідчому ізоляторі. Їм пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, а також частинами 2 та 3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.