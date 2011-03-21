На Буковині продали 7-річну дитину, щоб зробити ремонт

У Чернівецькій області правоохоронці попередили продаж семирічного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, 22-річна дівчина мала намір продати 7-річного сина своєї сестри, який перебував у дитячому туберкульозному санаторії Чернівців до вирішення питання щодо позбавлення батьківських прав його матері.

17 березня дівчина, увійшовши в довіру до працівників санаторію, отримала від них свого племінника під виглядом проведення з ним дозвілля, а сама вирушила до міської дитячої поліклініки для зустрічі з покупцями, і продала їм дитину за 55 тисяч гривень.

Після цього її затримали правоохоронці. Слідчим зловмисниця продаж дитини пояснила тим, що їй необхідно було зробити ремонт власного будинку і допомогти матері.

Дівчина перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Хлопчика після медичного огляду передали у притулок для дітей служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації.