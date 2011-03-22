На заводі ім.Фрунзе розпочалась акція протесту

21 березня в Сумах працівники ВАТ «Сумське науково-виробниче об`єднання імені Фрунзе» розпочали безстрокову акцію протесту проти скорочення робочих місць на підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сумах заявили представники оргкомітету протестних акцій.

«За офіційною інформацією Сумського міського центру зайнятості, на заводі ім. Фрунзе планується скорочення працівників у кількості 1258 осіб. Вивільнення робітників уже почалися, але це лише перший етап», - повідомив член оргкомітету, голова вільної профспілки ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» Олександр ТКАЧЕНКО.

Він розповів, що нині на підприємстві працює близько 13,5 тис. осіб проти 22 тис., що працювали всього кілька років тому.

«Отже, сьогоднішні вивільнення робітників складають близько 10% від загального числа, а згідно з колективним договором, протягом року скорочення не можуть перевищувати 4% від загального числа працюючих», - наголосив О.ТКАЧЕНКО.

За його словами, керівництво первинної профспілкової організації заводу, яка покликана відстоювати інтереси працівників підприємства перед роботодавцем, у цій ситуації «лише розводить руками та йде на поступки» власникам ВАТ. На захист прав трудящих заводу стала лише вільна профспілка ВАТ «СНВО ім. Фрунзе», оголосивши про початок безстрокової акції протесту за збереження робочих місць на підприємстві.

«Вже сьогодні, 21 березня, о 09.30 біля заводоуправління було встановлено наметове містечко з метою інформування працівників та цілодобового пікетування адміністрації ВАТ «СНВО ім. Фрунзе». Кожного дня о 17.15 тут проводитимуться мітинги», - поінформував О.ТКАЧЕНКО.

У свою чергу член оргкомітету юрист Дмитро ТКАЧЕНКО зазначив, що при нинішньому скороченні працівників ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» не проводяться перевірки кваліфікації працівників та продуктивності їх праці.

«Це є порушенням статті 42 Кодексу законів про працю, і вільна профспілка вбачає тут неправомірність дій керівництва ВАТ. До речі, про порушення роботодавцем порядку вивільнення свідчать неодноразові поновлення працівників на роботі через судові рішення. В колективному договорі вказано про обов’язок роботодавця проводити консультації з профспілками з метою зменшення негативних наслідків скорочення штату. З вільною профспілкою, незважаючи на неодноразові вимоги, такі не проводяться», - розповів Д.ТКАЧЕНКО.

Член оргкомітету, громадський діяч Микола СУРЖЕНКО на прес-конференції зауважив, що таким чином влада в Україні, приймаючи непопулярні реформи, “провела «розвідку боєм»: наскільки можна придушити свободу й право на гідне існування громадян”.

«Першим етапом стало прийняття одіозного Податкового кодексу, щодо якого й досі тривають масові протести українських підприємців. У Верховній Раді народні обранці ще не встигли ухвалити Трудовий кодекс, а деякі власники підприємств уже почали виконувати його у формі, що обмежує права робітників перед роботодавцем. Адже у проекті нового Трудового кодексу закладена норма, що звільняє роботодавця від отримання згоди профспілки на звільнення працівника. Прикладом цього є й ситуація з масовими звільненнями на ВАТ «СНВО ім. Фрунзе». Єдине, чого не очікували власники заводу, – це самоорганізації робітників у протестному русі за збереження своїх робочих місць», - сказав М.СУРЖЕНКО.

За його словами, скорочення працівників у такій кількості з найбільшого підприємства міста – спільна біда всіх сумчан.

«Масове безробіття загрожує моральним розладом суспільства. Ми готові йти до остаточної перемоги, бо впевнені у своїй правоті. Протести можуть із часом набути дещо інших форм, звісно, не заборонених законодавством України, й консолідуватися з іншими рухами, наприклад, із підприємцями. Поки що акція є суто громадянською ініціативою вільної профспілки працівників ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» та інших робітників підприємства. Зараз ми уникаємо політизації цього питання», - заявив М.СУРЖЕНКО.

«Коли ж адміністрація ВАТ на контакт з мітингувальниками так і не піде, ми заявляємо про готовність об’єднуватися з іншими протестними рухами, зокрема, підприємцями, студентами тощо», - підкреслив О.ТКАЧЕНКО.

Організатори акції наголосили, що на них вже здійснюється тиск з боку представників адміністрації підприємства, а під час безстрокової акції можливі провокації.

Між тим за даними адміністрації ВАТ, наразі мова йде про оптимізацію штату працюючих та реструктуризацію виробництва. Цей процес передбачає звільнення певного числа працюючих з числа пенсіонерів та порушників трудової дисципліни, максимальне збільшення рентабельності виробництва та зменшення собівартості продукції.

***ВАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе» - один з найбільших в Україна та Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості.