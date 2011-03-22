ВООЗ занепокоєна ситуацією з японськими продуктами харчування

Всесвітня організація охорони здоров`я вважає серйозною проблемою виявлення підвищеного рівня радіації у деяких японських продуктах харчування після аварії на атомній електростанції "Фукусіма-Даїчі", повідомляє Радіо Свобода.

Китай і Південна Корея в понеділок оголосили про посилення контролю експортованих ними японських продуктів. Поки що, втім, немає підтверджень того, що якісь продукти, які зазнали дії радіації, потрапили за межі Японії.