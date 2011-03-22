ВООЗ занепокоєна ситуацією з японськими продуктами харчування
04:58, 22 березня 2011Суспільство
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Китай і Південна Корея посилять контроль
Всесвітня організація охорони здоров`я вважає серйозною проблемою виявлення підвищеного рівня радіації у деяких японських продуктах харчування після аварії на атомній електростанції "Фукусіма-Даїчі", повідомляє Радіо Свобода.
Китай і Південна Корея в понеділок оголосили про посилення контролю експортованих ними японських продуктів. Поки що, втім, немає підтверджень того, що якісь продукти, які зазнали дії радіації, потрапили за межі Японії.
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