МЗС наполегливо рекомендує українцям виїхати з Лівії

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українським громадянам, які перебувають у Лівії, залишити територію цієї держави у зв’язку зі складною ситуацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, на переконання МЗС, відповідно до проведеного міністерством та дипломатичними установами України у різних країнах світу аналізу. ситуація в Лівії досить довгий час характеризуватиметься як така, що може становити загрозу громадянам України в Лівії.

«Враховуючи існуючі загрози для життя і безпеки громадян України і не зважаючи на бажання наших співвітчизників, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України прийняти рішення та найближчим часом залишити територію Лівії, скориставшись можливостями, які надає Держава Україна», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, якщо українці вирішать залишитися на території Лівії, попри наполегливі рекомендації МЗС, Україна не зможе гарантувати їхню безпеку з огляду на ті події, які відбуваються в цій країні.

«З огляду на непросту ситуацію в цій країні, ми закликаємо громадян України бути свідомими тих небезпек, які є, звертатися до Посольства України в Лівії та до Департаменту консульської служби МЗС України», - додав О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, з середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний М.КАДДАФІ Захід і Схід, який утримують озброєні сили повстанців.

Станом на 14 березня, з території Лівії було евакуйовано 434 громадянина України.

18 березня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка передбачає введення заборони на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і супротивників лідера країни М.КАДДАФІ негайного припинити вогонь, а також дозволяє світовій спільноті вжити всіх необхідних заходів для недопущення насильства щодо мирного населення Лівії. До цих заходів входить завдання ударів з повітря по лояльних М.КАДДАФІ силах, проте виключається ведення наземних військових операцій.

З 19 березня сили міжнародної коаліції у складі декількох країн НАТО бомбардують позиції військ лідера Лівії М.КАДДАФІ.

У Повітряних cилах Збройний сил України підготовлено літаки Іл-76МД та Ан-26 “Віта” до виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії. Завершується підготовка до походу великого десантного корабля “Костянтин Ольшанський” Військово-морських сил ЗСУ до Лівії з метою евакуації українців.