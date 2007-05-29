КС зареєстрував подання про неконституційність звільнення суддів

Повідомлення прес-служби суду

У Конституційному суді зареєстровані подання народних депутатів щодо звільнення суддів КСУ Валерія Пшеничного (49 народних депутатів), Сюзанни Станік (53 народних депутата), Володимира Іващенка (50 народних депутатів). Про це йдеться у повідомленні прес-служби КСУ, пише РБК-Україна. Усі подання знаходяться на вивченні колегії суддів.

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