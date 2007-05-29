КС зареєстрував подання про неконституційність звільнення суддів

15:58, 29 травня 2007
Суспільство
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Повідомлення прес-служби суду

СуддіУ Конституційному суді зареєстровані подання народних депутатів щодо звільнення суддів КСУ Валерія Пшеничного (49 народних депутатів), Сюзанни Станік (53 народних депутата), Володимира Іващенка (50 народних депутатів). Про це йдеться у повідомленні прес-служби КСУ, пише РБК-Україна. Усі подання знаходяться на вивченні колегії суддів.

 

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