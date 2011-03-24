Ноу-хау: на кожну відремонтовану ямку на дорогах ставлять клеймо

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області місцева влада ставлять спеціальне клеймо на кожну відремонтовану вибоїну на дорогах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міської голови Сергій БАБІЙ під час прес-конференції.

За його словами, стежать за виконанням робіт особисто менеджери районів (такі посади утворилися внаслідок реформування управління ЖКГ - УНІАН), тому на кожній вибоїні буде спеціальне клеймо з датою і прізвищем відповідального.

Крім того, С.БАБІЙ повідомив, що влада нарахувала на 29 головних автодорогах Кам'янець-Подільського 26 тис. вибоїн.

"Ми перейшли до поіменного підрахунку вибоїн. Колишня практика, за якою визначалася приблизна площа необхідного ремонту, показала свою неефективність", - сказав він.

Довідка УНІАН. Цього року на ремонт доріг у Кам'янець-Подільському місцева влада виділили 600 тис. грн. (минулого року - 1,2 млн. грн.).