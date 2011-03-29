Футболісту, винному у загибелі жінки з двома доньками, дали 6,5 років

Суд Ленінського району міста Севастополя сьогодні оголосив вирок у кримінальній справі стосовно футболіста Владислава ПІСКУНА, який восени минулого року збив на автомобілі на смерть 26-річну жінку та двох її малолітніх дочок.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Севастополя Валерій ЯСТРЕМБСЬКИЙ, відповідно до ч.3 статті 286 Кримінального Кодексу України (за вчинення ДТП, що спричинило загибель понад двох осіб) В.ПІСКУНУ призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років і 6 місяців, з позбавленням права керування транспортним засобом до 3 років.

Разом із тим, як сказав В,ЯСТРЕМБСЬКИЙ, державне обвинувачення не погоджується з винесеним вироком, і вважає, що вирок є надмірно м`яким, і в зв`язку з цим буде вносити апеляційну скаргу до суду вищої інстанції, просити суд скасувати вирок районного суду і винести свій вирок.

Як повідомляв УНІАН, Державне звинувачення у даній справі вимагало від правосуддя обвинувального вироку за частиною 3 статті 286 Кримінального Кодексу України - призначити покарання підсудному В.ПІСКУНУ у вигляді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки. Заступник прокурора міста Сергій ЛЕВІН, підтримував державне обвинувачення у суді, за підсумками судового слідства заявляв журналістам, що звинувачення вимагало максимальну міру покарання, враховуючи, що стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Як додав тоді заступник прокурора, «нами сьогодні були досліджені всі докази, у повному обсязі були заслухані та допитані всі свідки, тому я скажу, що засідання проведене об`єктивно і всебічно».

Адвокат обвинуваченого Олександр РУДЬ, посилаючись на пом`якшуючі, з його точки зору, обставини, просив у суду мінімального покарання, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року прокуратура Севастополя направила до Ленінського районного суду міста порушену у листопаді слідчим міського УМВС кримінальну справу проти гравця ФК «Севастополь» В.ПІСКУНА.

21 листопада 2010 р. близько 11.40 біля будинку № 26 на вул. Гоголя футболіст ФК «Севастополь» В.ПІСКУН, рухаючись на автомобілі «БМВ» з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де збив 3 пішоходів - мати (1984 року народження) і її двох малолітніх дочок (2005 і 2008 років народження). Від отриманих травм всі вони померли на місці. Пасажир автомобіля «БМВ» отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді перелому гомілки. Постраждав тоді і В.ПІСКУН - у нього був перелом руки, що також відноситься до категорії тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. У цей же день він був затриманий і поміщений в ІТТ за підозрою у цьому злочині, а через 3 дні - заарештований.