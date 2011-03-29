Голова Донецької облради визнав, що 2,5 тис. грн. - це бідність

Голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ визнав, що зарплата у 2,5 тис. грн. відноситься до рівня бідності.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Журналісти, звертаючись до голови облради, нагадали, що 28 березня губернатор області Анатолій БЛИЗНЮК запевнив, що на даний час 2,5 тис. грн. місячної зарплати забезпечують людині на 100% біологічну норму споживання, і що з цих доходів «люди витрачають 53% на продукти харчування», а потім попросили А.ШИШАЦЬКОГО висловити свою позицію з цього питання. Голова облради відмовився коментувати слова губернатора і зазначив: «Я напередодні сесії сказав про те, що у нас понад 50% (від суми зарплати) витрачається на харчування, а якщо на харчування витрачається понад 30%, як світовий досвід говорить, то це вже відноситься до бідності». При цьому А.ШИШАЦЬКИЙ додав: «Тому, природно, ми далекі ще, скажімо так, від нормального рівня життя… Тому, звичайно, подолання бідності – це завдання номер один для країни».

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 березня, голова Донецької ОДА заявив, що сьогодні 2,5 тис. грн. зарплати забезпечують людині на 100% біологічну норму споживання.