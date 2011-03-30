Матері підлітка, який у 13 років не вміє читати, світить від 2 до 5

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьківських обов'язків матір'ю 13-річного підлітка, який не вміє читати і писати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«Заходи кримінально-правового реагування застосовані у зв'язку з настанням унаслідок недбайливості матері тяжких наслідків для хлопчика, який в його віці не вмів навіть читати і писати», - говориться в повідомленні.

Кримінальну справу порушено за статтею 166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Її санкція - обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.