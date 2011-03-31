Злочинна схема дозволяла уникати податків і отримувати відшкодування

У Херсонській області співробітники СБУ спільно з працівниками ДПА викрили та припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало конвертаційний центр.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, налагоджена злочинна схема давала суб’єктам господарської діяльності змогу ухилятись від сплати податків, а також штучно формувати податковий кредит для безпідставного відшкодування ПДВ та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Зокрема, в ході розслідування встановлено, що послугами незаконної фінансової структури користувалися підприємці різних регіонів України. Із жовтня 2010 до березня 2011 року зловмисники за допомогою низки фіктивних комерційних структур надали господарюючим суб’єктам послуги з мінімізації податкових зобов’язань на суму близько 400 млн. грн.

24 березня співробітники СБУ затримали двох членів злочинного угруповання. Під час обшуку орендованого приміщення виявлено та вилучено готівку, електронні носії інформації з бухгалтерськими документами та податковою звітністю, підроблені посвідчення, печатку та зброю.

За матеріалами СБУ слідчими ДПА в Херсонській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.