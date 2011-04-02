Завтра в Україні - від 5° морозу до 19° тепла

Завтра, 3 квітня, Україну чекає тепла погода, місцями – дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, дощ буде в Криму, місцями сильний, окремі грози; вночі у західних областях подекуди невеликий дощ, вдень у південних та більшості центральних областей помірний дощ.

На решті території без опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних та місцями в центральних областях пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях 0-5° морозу; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, у південній частині 7-12° тепла; в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київській області у неділю без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 11-16°; у столиці вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.