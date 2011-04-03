«Костянтин Ольшанський» прибуде до Тріполі для евакуації українців 4 квітня

Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» прибуде до пасажирського терміналу міжнародного морського порту міста Тріполі для евакуації українців 4 квітня о 10.00 за місцевим часом.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України.

Громадяни України, які бажають повернутися з Лівії на Батьківщину кораблем «Костянтин Ольшанський», мають повідомити про своє рішення Посольство України в Лівії та прибути у зазначений час до місця збору (навпроти готелю RadissonBlu AlMahary Hotel).

Українці можуть звернутися до Посольства за телефонами:+218-21-360-86-65, +218-21-360-86-64 або Департаменту консульської служби (ДКС) МЗС України: +380-44-238-16-57.

МЗС закликає всіх громадян України, які в даний час перебувають в Лівії, скористатися можливістю та залишити територію цієї країни на українському кораблі, повідомивши про своє рішення Посольство України в Тріполі.

В повідомленні йдеться, що станом на 2 квітня українські дипломати оповістили про можливість евакуації 827 українських громадян.

Посольство України в Лівії продовжуватиме роботу із формуванням списків громадян України та іноземців, які бажають залишити територію Лівії на кораблі «Костянтин Ольшанський».

МЗС також зазначає, що в рамках евакуаційних заходів у лютому і березні з території Лівії евакуйовано 514 громадян України.