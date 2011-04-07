Для розслідування дачних злочинів буде створений оперативний штаб

У Сумах правоохоронні органи створять спеціальний штаб з «дачних» злочинів. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі суспільних зв`язків УМВС України в Сумській області.

Зокрема, сьогодні начальник УМВС України в Сумській області Петро ДЯЧЕНКО зустрівся з представниками дачних кооперативів, зазначивши на зустрічі, що з початку року на сьогодні зареєстровано понад 100 крадіжок з дачних кооперативів обласного центру, що на 50% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

П.ДЯЧЕНКО звернув увагу на співпрацю жителів регіону з правоохоронними структурами і пообіцяв створити оперативний штаб, в якому на випередження «дачних» злочинів працюватимуть представники Служби безпеки України, карного розшуку, працівники відділу у справах дітей і представники дачних кооперативів.