Євросоюз не готовий платити за модернізацію української ГТС

Європейський Союз не готовий значною мірою фінансувати модернізацію української газотранспортної системи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило в Брюсселі інформоване джерело в дипломатичних колах Євросоюзу, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що ЄС мав би бодай на половину профінансувати модернізацію ГТС.

«Проблема в тому, що у нас не так багато грошей, як люди часто думають», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Єврокомісія профінансує, зокрема, розробку техніко-економічного обґрунтування й оцінки впливу модернізації на навколишнє середовище.

Ці проекти, за словами дипломата, будуть завершені до кінця року.

«Але за саму модернізацію ми платити не будемо», - наголосив співрозмовник агентства, додавши, що гроші на модернізацію ГТС надаватимуть міжнародні фінансові інститути, такі як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку.

При цьому, відзначив співрозмовник, ці інститути самостійно приймуть рішення про можливі обсяги фінансування.

Дипломат нагадав, що умовами для отримання кредитів є посилення прозорості енергетичного ринку України, розвиток конкуренції, а також застосування європейського законодавства.

Зокрема, в рамках цих вимог НАК «Нафтогаз України» повинен бути розділений на дві частини: компанію з поставки газу населенню і компанію з транзиту російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив думку про те, що ЄС мав би взяти на себе половину витрат на модернізацію української ГТС. Проект модернізації, за словами прем`єра, обійдеться в 1,5 млрд. євро.

1 серпня 2009 року Єврокомісія й міжнародні фінансові інститути підписали спільну заяву, в якій висловлена готовність надати Україні 1,7 млрд. дол. кредитів на закупівлі газу та забезпечення реформ в енергетичній сфері. Оскільки ряд умов, поставлених перед Україною, так і не було виконано Києвом, фінансування не почалося досі.