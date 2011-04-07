Євросоюз не готовий платити за модернізацію української ГТС
"У нас не так багато грошей, як люди думають"
Європейський Союз не готовий значною мірою фінансувати модернізацію української газотранспортної системи.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило в Брюсселі інформоване джерело в дипломатичних колах Євросоюзу, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що ЄС мав би бодай на половину профінансувати модернізацію ГТС.
«Проблема в тому, що у нас не так багато грошей, як люди часто думають», - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, Єврокомісія профінансує, зокрема, розробку техніко-економічного обґрунтування й оцінки впливу модернізації на навколишнє середовище.
Ці проекти, за словами дипломата, будуть завершені до кінця року.
«Але за саму модернізацію ми платити не будемо», - наголосив співрозмовник агентства, додавши, що гроші на модернізацію ГТС надаватимуть міжнародні фінансові інститути, такі як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку.
При цьому, відзначив співрозмовник, ці інститути самостійно приймуть рішення про можливі обсяги фінансування.
Дипломат нагадав, що умовами для отримання кредитів є посилення прозорості енергетичного ринку України, розвиток конкуренції, а також застосування європейського законодавства.
Зокрема, в рамках цих вимог НАК «Нафтогаз України» повинен бути розділений на дві частини: компанію з поставки газу населенню і компанію з транзиту російського газу.
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив думку про те, що ЄС мав би взяти на себе половину витрат на модернізацію української ГТС. Проект модернізації, за словами прем`єра, обійдеться в 1,5 млрд. євро.
1 серпня 2009 року Єврокомісія й міжнародні фінансові інститути підписали спільну заяву, в якій висловлена готовність надати Україні 1,7 млрд. дол. кредитів на закупівлі газу та забезпечення реформ в енергетичній сфері. Оскільки ряд умов, поставлених перед Україною, так і не було виконано Києвом, фінансування не почалося досі.