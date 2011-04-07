Пенсіонер розстріляв з револьвера двох чоловіків

13:36, 07 квітня 2011
Суспільство
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У Кіровоградській області працівники Знам’янського міського відділу міліції затримали 59-річного місцевого жителя, який через образу розстріляв з револьвера 44-річного чоловіка і його 18-річного сина.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вогнепальні поранення чоловіки отримали під час поїздки у Знам’янський район. Родичі їхали на мотоциклі, однак у транспортному засобі закінчилося паливо і вони продовжили шлях пішки. На одній із вулиць населеного пункту до подорожніх підійшов місцевий житель та запитав, хто вони і що тут роблять.

Чоловіки відповіли, що не збираються ні перед ким звітувати, при цьому один з них завдав селянину кілька ударів по обличчю. Ображений пенсіонер повернувся за кілька хвилин і почав стріляти у кривдників. Батько отримав поранення черевної порожнини, син – плеча та ноги.

Встановлено, що стартовий револьвер був перероблений для стрільби бойовими патронами. Крім того, за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили і вилучили понад 70 набоїв калібру 5,6 мм.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

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