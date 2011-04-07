Нардепи дозволили відключати газ за відмову ставити лічильник

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 232 народних депутата із 390, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно із законом, постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року; для інших споживачів - з 1 квітня 2011 року. Введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) з системами газопостачання здійснюється лише за наявності вузлів обліку природного газу.

Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів державного бюджету України; коштів населення – у разі звернення фізичної особи до суб’єкта господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території, щодо наміру забезпечити лічильником квартиру чи приватний будинок за власні кошти.

Фінансування робіт з оснащення вузлами обліку природного газу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок коштів фізичних осіб - підприємців, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності; коштів юридичних осіб, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.

Виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку природного газу є суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку природного газу.

У разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильника газу, розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року. Відмова фізичних осіб - підприємців, які користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 квітня 2011 року вузлів обліку природного газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, для розірвання в установленому законодавством порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення лічильників газу; припинити розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, в разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу.

Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, санкції. Зокрема, у разі невстановлення вузлів обліку природного газу та/або неприпинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, - застереження; у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів - штраф у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національна комісія регулювання електроенергетики за наявності в діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, порушень, передбачених цим законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку. Суми стягнених штрафів зараховуються до державного бюджету України.