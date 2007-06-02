Кириленко хоче після виборів знов змінити закон про вибори

Лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що після завершення виборчої кампанії ухвалений вчора закон про вибори народних депутатів необхідно буде змінити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

На його думку, закон має зазнати серйозних змін. «Однак ми ухвалили рішення, яке є головним для проведення позачергових виборів на цьому етапі. Ми проголосували під тиском усіх учасників процесу», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що вчора були виділені кошти на проведення дострокових виборів, а також був змінений склад ЦВК.

«Це рішення дає підстави думати, що ті кризові моменти, які супроводжували процес виконання указу Президента про дострокові парламентські вибори з боку коаліції, вже подолані», - сказав В.КИРИЛЕНКО.