Хто з бютівців відмовився віддавать мандати (прізвища)

Три народні депутати від фракції БЮТ відмовилися підтверджувати свої заяви про вихід з фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам перед початком міжпартійного з’їзду БЮТ повідомив народний депутат Олег ЛЯШКО.

Зокрема, за його словами, фактично свої заяви відкликали депутати Микола ЗАМКОВЕНКО, Олена ВІТЕНКО та Сергій СІНЧЕНКО. Він також наголосив, що з хвилини на хвилину має розпочатися з’їзд БЮТ, а перед цим відбувалося засідання фракції.