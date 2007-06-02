У Києві розпочався міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна»
16:00, 02 червня 2007Суспільство
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Початок був затриманий
У Києві розпочалося чергове засідання міжпартійного з’їзду блоку «Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді зареєструвалися 343 делегати. Очікується, що на з’їзді буде прийнято рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів фракції «Наша Україна».
Як повідомлялося, з’їзд мав розпочатися о 14 годині, однак його початок затримався у зв’язку з тим, що не всі делегати змогли вчасно прибути до місця його проведення.
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