Кириленко сподівається, що коаліція більше не опиратиметься

Лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО сподівається, що після рішення блоку «Наша Україна» про дострокове припинення повноважень своїх депутатів представники коаліції не чинитимуть спротиву достроковим парламентським виборам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО повідомив журналістам після завершення з’їзду.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що після вчорашніх голосувань у ВР та після сьогоднішнього рішення блоку «Наша Україна» всі громадяни України розуміють, що дострокові парламентські вибори є неминучими і вони відбудуться 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’їзд блоку «Наша Україна» достроково припинив повноваження народних депутатів фракції «Наша Україна».