Розіграш донорської нирки в прямому ефірі виявився обманом

У п`ятницю ведучий реаліті-шоу, впродовж якого смертельно хвора жінка мала віддати свою нирку одному з трьох кандидатів, зізнався, що передача є інсценуванням, передає агентство France Presse.

"Ми не збираємося дарувати комусь нирку. Навіть для нас це було б занадто", - повідомив ведучий голландського телеканалу BNN глядачам і численним журналістам, коли "37-річна Ліза" мала назвати того, хто одержить її донорську нирку.

Виявилось, що роль смертельно хворої жінки, яка буцімто страждає від невиліковної пухлини мозку, виконувала актриса. Три кандидати на донорський орган справді потребують пересадки, проте вони знали, що беруть участь в обмані, і нирку в результаті шоу не одержать.

Раніше політики й лікарі звинуватили телекомпанію BNN, яка організувала проект, у порушенні морально-етичних норм і в спробі влаштувати розважальне шоу з трагічної ситуації. Але в телекомпанії заявили, що таким чином хочуть привернути увагу громадськості до проблеми пересадки органів. Ідея реаліті-шоу з`явилася, коли колишній директор компанії помер, так і не дочекавшись черги на донорську нирку.

Лента.ру