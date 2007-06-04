Через негоду 43 населених пункти сидять без світла

Вночі 4 червня внаслідок сильних дощів, шквалистих поривів вітру та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у шести областях України сталося знеструмлення 43 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Київській області знеструмлені 17 населених пунктів, Львівській - 13 н.п., Миколаївській - 6 н.п., Івано-Франківській - 4 н.п., Рівненській - 2 н.п. та Черкаській - 1 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.