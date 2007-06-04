Борис Гребенщиков розкаже про плани «Акваріума». Прес-конференція у Києві

12-00 - Прес-конференція патріарха російського року Бориса Гребенщикова, лідера групи «Акваріум», якій в липні нинішнього року виповнюється 35 років. Тема: “Особливості ювілейного концерту в Києві і подальші плани «Акваріума» і БГ” (українське представництво РИА «Новости», вул. Станіславського, д.3, к.50).Телефон: 279-56-35. Вхід за редакційними посвідченнями.