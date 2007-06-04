Борис Гребенщиков розкаже про плани «Акваріума». Прес-конференція у Києві
11:21, 04 червня 2007Суспільство
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12-00 - Прес-конференція патріарха російського року Бориса Гребенщикова, лідера групи «Акваріум», якій в липні нинішнього року виповнюється 35 років. Тема: “Особливості ювілейного концерту в Києві і подальші плани «Акваріума» і БГ” (українське представництво РИА «Новости», вул. Станіславського, д.3, к.50).Телефон: 279-56-35. Вхід за редакційними посвідченнями.
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