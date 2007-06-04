Сьогодні в ООН Україна звітуватиме про дотримання прав дитини

Розгляд першої періодичної доповіді України про виконання Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії відбудеться сьогодні у Женеві (Швейцарія) в ході 45-ї сесії Комітету ООН з прав дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, за словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, доповідь включає в себе інформацію про виконання Україною положень Факультативного протоколу, зокрема щодо захисту дітей, які стали жертвами злочинів, перелічених у Факультативному протоколі, попереджання торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії в країні. Крім того, Україна відзвітує щодо наявності в національному законодавстві норм про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. Окрема частина доповіді присвячена розвитку державою міжнародного співробітництва у цій сфері.

Міністр юстиції наголосив, що захист періодичних доповідей України про виконання положень міжнародних договорів у цій сфері, а також виконання нашою державою міжнародних зобов’язань у галузі захисту прав людини набуває особливо важливого значення з огляду на нещодавно набуте членство України у Раді ООН з прав людини.

Для захисту в ООН першої періодичної доповіді України до Женеви відбули представники Мінсім’ї, Мін’юсту, МВС, Мінохоронздоров’я, Мінпраці та МЗС.

***Верховна Рада України ратифікувала Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії 3 квітня 2003 року.

Згідно із статтею 12 Факультативного протоколу кожна держава-учасниця протягом двох років після набуття чинності Протоколу для держави-учасниці подає Комітету з прав дитини доповідь, яка містить повну інформацію про заходи, вжиті нею з метою виконання положень цього Протоколу.

Після подання повної доповіді кожна держава-учасниця вносить у доповіді, які подаються нею Комітету з прав дитини відповідно до статті 44 Конвенції, будь-яку додаткову інформацію, що стосується виконання Протоколу.