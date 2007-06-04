Прохолодою лишилося насолоджуватися тільки один день

Завтра в Україні буде мінлива хмарність, переважно без опадів, лише у південній частині окремі грозові дощі, в Карпатах місцями сильні дощі, в окремих районах град. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів та Закарпатті до 19°, на півночі Лівобережжя та місцями у східних областях 7-9°; вдень 23-28°. На Закарпатті короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-18°, вдень 25-30° (в горах вночі 9-14°, вдень 18-23°).

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 6 червня опади передбачаються лише в західних областях. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у східних областях вночі 7-12°, вдень 20-25°. На Закарпатті без опадів; температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

7 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у східних і північних областях 7-12°; вдень 23-28°. На Закарпатті температура вночі 12-17°, вдень 7 червня до 31° (в горах вночі 7-12°, вдень 12-17°).

8 червня вдень місцями (у східних областях, Криму та Приазов’ї повсюди) очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8-14°, вдень 22-28°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 20-25°. На Закарпатті температура вночі 13-18°, вдень 25-30° (в горах вночі 6-11°, вдень 15-20°).

9 червня температурні показники не зміняться, у східних областях, Криму та Приазов’ї дощі поступово припиняться.

У Києві та області 5 червня мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°; по області вночі 10-15°, вдень 23-28°

6 червня також хмарно без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

7 червня вночі 7-12°; вдень 23-28°.

8-9 червня вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.