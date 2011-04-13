Азаров - Путіну: треба будувати більше літаків

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за найшвидше завершення роботи зі створення українсько-російського СП в авіаційній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Слід було б завершити найближчим часом всі процедури зі створення спільного підприємства між ДАК «Антонов» і Об`єднаною авіабудівною корпорацією», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також наголосив на необхідності активізувати роботу українських і російських авіапідприємств з виробництва пасажирських літаків Ан-140, Ан-148, Ан-158 і військово-транспортних літаків Ан-70 і Ан-124.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 р. у Києві була підписана угода про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК - Антонов» між російською “Об`єднаною авіабудівною корпорацією” і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов». Воно займатиметься питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» у напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажів, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції і створення нових модифікацій літаків «Антонов».

У спільному підприємстві на основі Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «ОАК – Цивільні літаки» ВАТ «ОАК» і ДАК «Антонов» володітимуть по 50% від величини статутного капіталу.

До числа програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 лютого ц.р. голова правління ДАК «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може почати роботу вже в березні цього року.

17 березня ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» і ДАК «Антонов» уклали договір купівлі-продажу частки у розмірі 50% у статутному капіталі ТОВ «Управляюча компанія «ОАК - Цивільні літаки», на базі якого після проходження необхідних корпоративних процедур буде створене спільне російсько-українське підприємство «ОАК-Антонов».

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

До складу ОАК входять АХК “Сухой”, зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижньогородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполев", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та інші.