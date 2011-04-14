Завтра в Україні - від 5° морозу до 13° тепла

Завтра у західних та північних областях України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території хмарно, дощі; у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській, а вдень і в східних та Полтавській областях місцями сильні дощі, окремі грози. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у горах Криму 25-28 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області у п’ятницю істотні опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.