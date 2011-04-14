Майору міліції за тисячу доларів хабара дали два роки

У Запоріжжі до двох років позбавлення волі засуджено майора міліції, затриманого за вимагання й отримання 1 тис. доларів хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Запорізькій області, старший дільничний інспектор Ленінського райвідділу Запоріжжя був затриманий співробітниками СБУ безпосередньо при отриманні від місцевого жителя хабара у розмірі 1 тис. доларів.

Цю суму майор міліції вимагав за непорушення проти місцевого жителя кримінальної справи. Також було встановлено, що потерпілий був вимушений придбати для інспектора комп`ютерну техніку.

За матеріалами СБУ прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.

Ленінський райсуд Запоріжжя визнав дільничного інспектора винним і засудив до дворічного терміну позбавлення волі.

Рішенням Апеляційного суду Запорізької області вирок залишено без змін і набув законної сили.