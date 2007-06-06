Відбудеться «гаряча лінія» з начальником Головного пасажирського управління Укрзалізниці
8 червня в редакції газети «АиФ» відбудеться «гаряча лінія» з начальником Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Леонідом Лобойком.
Чому з року в рік залізничні квитки на південь залишаються дефіцитом? У яких напрямках будуть ходити додаткові літні поїзди? Чому в різних комерційних касах різні націнки на квитки? Чи збільшать кількість комфортних вагонів в умовах літньої спеки?
Відповіді на ці та інші запитання можна отримати, подзвонивши за номером 205-43-15.
До спілкування запрошуються журналісти.
Акредитація за телефонами: 8-044-484-40-01,
8-097-352-66-51(контактна особа – Олена Петрушенко)
8-050-469-14-39 (контактна особа – Ярослава Парака)