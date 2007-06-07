Слідчі знайшли ”скелет у шафі” вбитого у Києві директора радіоринку

Застрелений 5 червня у Києві директор радіоринку Геннадій Супруненко раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник кримінальної міліції Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

За його словами, Г.Супруненко вперше притягувався до відповідальності у 1991 році за незаконне зберігання зброї, вдруге - у 2000 за вбивство з необережності.

Водночас коментуючи хід розслідування справи про вбивство директора радіоринку, М.КУП’ЯНСЬКИЙ повідомив, що наразі існує кілька версій злочину, в тому вбивство через економічні мотиви, а також на грунті неприязних відносин.

За словами М.КУП’ЯНСЬКОГО, наразі у слідства є фотороботи вбивць, а також вивчається робота самого ринку.

Як повідомляв УНІАН, директора радіоринку (1965 року народження) було вбито 5 червня у його робочому кабінеті. До кабінету, де проводилась нарада, зайшли двоє невідомих чоловіки, які наказали присутнім лягти на підлогу, а Г.Супруненку - встати. Після цього вони здійснили близько 9 пострілів у директора.