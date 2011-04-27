На рейді Новоросійська завершилася весняна активація Blakseafor

На зовнішньому рейді порту Новоросійськ завершилася весняна активація оперативного з`єднання кораблів Чорноморської групи військово-морської співпраці Blakseafor, що тривала з 5 квітня. Українські Військово-морські сили представляв корабель управління «Славутич».

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар командувача Чорноморським флотом РФ капітан 1-го рангу В‘ячеслав ТРУХАЧОВ, сьогодні, після триденного перебування з дружнім візитом у порту Новоросійська, кораблі ескадри вийшли в море.

За традицією, після виходу кораблів з Цемеської бухти, на знак завершення активації відбулося їх урочисте проходження уздовж борту флагманського корабля з`єднання - фрегата ВМС Румунії «Марашешти».

Перед цим на борту «Марашешти» під керівництвом командувача з`єднанням капітана 1-го рангу Костянтина ЧІОРОБЕЯ відбулося підведення підсумків активації і передпохідна конференція.

За інформацією В.ТРУХАЧОВА, офіційним закінченням активації стала зміна оперативного управління кораблями, яке перейшло від командувача Blakseafor до командувань національних ВМС.

Повернення «Славутича» до Севастополя намічене на 28 квітня.