На рейді Новоросійська завершилася весняна активація Blakseafor

00:57, 27 квітня 2011
Суспільство
1656 0

Повернення «Славутича» намічене на 28-е

На зовнішньому рейді порту Новоросійськ завершилася весняна активація оперативного з`єднання кораблів Чорноморської групи військово-морської співпраці Blakseafor, що тривала з 5 квітня. Українські Військово-морські сили представляв корабель управління «Славутич».

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар командувача Чорноморським флотом РФ капітан 1-го рангу В‘ячеслав ТРУХАЧОВ, сьогодні, після триденного перебування з дружнім візитом у порту Новоросійська, кораблі ескадри вийшли в море.

За традицією, після виходу кораблів з Цемеської бухти, на знак завершення активації відбулося їх урочисте проходження уздовж борту флагманського корабля з`єднання - фрегата ВМС Румунії «Марашешти».

Перед цим на борту «Марашешти» під керівництвом командувача з`єднанням капітана 1-го рангу Костянтина ЧІОРОБЕЯ відбулося підведення підсумків активації і передпохідна конференція.

За інформацією В.ТРУХАЧОВА, офіційним закінченням активації стала зміна оперативного управління кораблями, яке перейшло від командувача Blakseafor до командувань національних ВМС.

Повернення «Славутича» до Севастополя намічене на 28 квітня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter