Арештований організатор перевезення наркотиків підводними човнами

В Аргентині заарештований громадянин Колумбії, якого підозрюють в організації контрабанди наркотиків за допомогою підводних човнів в інтересах одного з відомих колумбійських наркокартелів.

Як повідомляє Бі-бі-сі, останнім часом наркокартелі стали частіше використовувати підводні човни для доставки наркотиків, що допомагає їм уникати переслідування морських патрульних катерів.