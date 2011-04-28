Арештований організатор перевезення наркотиків підводними човнами
02:38, 28 квітня 2011Суспільство
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Так легше уникати патрульних катерів
В Аргентині заарештований громадянин Колумбії, якого підозрюють в організації контрабанди наркотиків за допомогою підводних човнів в інтересах одного з відомих колумбійських наркокартелів.
Як повідомляє Бі-бі-сі, останнім часом наркокартелі стали частіше використовувати підводні човни для доставки наркотиків, що допомагає їм уникати переслідування морських патрульних катерів.
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