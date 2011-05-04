Тернопільські «мажори» відкусили вухо призеру чемпіонату світу з біатлону

Біля Катедрального собору у центрі Тернополя «золота молодь» жорстокого побила спортсмена-олімпійця.

Інцидент трапився на Великдень.

Як повідомляє ЗІК з посиланням на газету «Номер один», близько 21.00 молоді чоловіки, незважаючи на перехожих, почали гасати на автомобілі вулицею Сагайдачного від магазину «Молоко» до пам’ятника Івану Франку і назад. У цей час в центрі міста відпочивали два відомі тернопільські спортсмени – біатлоніст, призер юніорського чемпіонату світу Олександр Починок та плавець, учасник двох Олімпійських ігор Олександр Волинець.

Починок зробив «мажорам» зауваження, після чого хулігани, до яких підоспіли ще кілька їхніх друзів на джипі, напали на біатлоніста. Витягнули з автомобіля, куди той намагався сісти, та завдали серйозних травм. У результаті спортсмен потрапив до лікарні зі зламаним носом, гематомою на правому оці та… відкушеним вухом. Потовкли нападники і авто, стрибаючи по ньому.

Як зазначає газета, серед головних «бійців» було помічено синів відомої у Тернополі людини. За неофіційною версією, батьки «мажорів» намагаються залагодити конфлікт.

Постраждалі ситуації не коментують, зберігаючи таємницю слідства. В обласному УМВС повідомили, що за фактом побиття порушено кримінальну справу.