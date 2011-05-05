700 розстріляних в 1941 р. поляків поховано на Прикарпатті

На Прикарпатті впорядкують кладовище, на якому поховані вбиті у 1941 році гітлерівцями польські інтелігенти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. За наданою інформацією, сьогодні голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК провів робочу нараду щодо впорядкування польського кладовища на території Тисменицького району Івано-Франківської області, між селами Павлівка і Рибне, де поховано 700 представників польської інтелігенції, вбитих у 1941 році гестапівцями.

На нараді йшлося про спорудження Меморіального комплексу до 70-их роковин цієї трагічної події, відповідно до підписаної Угоди між Україною та Республікою Польщею про вшанування пам`яті жертв війни та політичних репресій на території обох країн. Як зазначалося, з української сторони спорудженням комплексу опікуватиметься Державна міжвідомча комісія з увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій, фінансуванням робіт - польська сторона. Івано-Франківська обласна державна адміністрація зі свого боку впорядкує територію довкола майбутнього Меморіального комплексу та збудує допоміжні споруди.

«Це дуже важливо, зрештою по-християнськи - віддати належну шану ні в чому не винним полеглим на нашій землі людям, хоч би якої національності чи віри вони були, - наголосив М.ВИШИВАНЮК. - Таку ж шану нашим співвітчизникам, полеглим у минулій війні, які лежать у чужій землі, покликана віддати тамтешня влада, і вона це робить».

За словами голови Товариства польської культури «Пшиязнь» м. Івано-Франківська Люції КУБИЦЬКОЇ, 6 серпня під патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Львові відбудуться урочистості зі вшанування пам`яті загиблих поляків: у 1941 році гітлерівські окупанти знищили у Чорному лісі понад 700 представників польської інтелігенції міста Станіслава (Івано-Франківська – УНІАН) та околиць.

Як повідомив у листі на адресу голови облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮКА Генеральний консул РП у Львові Гржегож ОПАЛІНСЬКИЙ, товариство «Пшиязнь» має намір запросити на серпневі заходи представників влади усіх рівнів, духовенства усіх конфесій, польських органів влади, органів місцевого самоврядування, а також родичів загиблих з Польщі, польських громадських організацій та громаду м. Івано-Франківська. Свою підтримку надасть Рада охорони пам`яті боротьби та мучеництва Республіки Польщі.